Столичный парк каршеринга пополнят автомобили Mercedes-Benz A-класса

В течение ближайших двух месяцев пользователи сервиса YouDrive смогут протестировать Mercedes-Benz A-класса, сообщает агенство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании. Летом, если модель будет пользоваться спросом у клиентов, парк увеличится еще на сто хетчбэков. Стоимость краткосрочной аренды «Мерседеса» по тарифу «Использование» составит 12 рублей в минуту, а в режиме «Парковка» — три рубля.

«Мы уверены в том, что в разных жизненных ситуациях людям нужны автомобили разного типа и класса. Предоставляя сервис такого уровня, мы надеемся увеличить аудиторию YouDrive и размер рынка каршеринга в целом. Запуск Mercedes-Benz A-класса — это первый эксперимент в рамках проекта YouDrive Lab» — делится генеральный директор и создатель компании YouDrive Борис Голиков.

Напомним, система каршеринга доступна жителям столицы с 2015 года. Любой желающий может воспользоваться услугой, если он старше 19 лет, а его водительский стаж составляет не менее 12 месяцев.