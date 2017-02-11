Крупная авария с пострадавшими случилась в субботу на Кутузовском проспекте в Москве

Как сообщает ГИБДД Москвы, ДТП произошло в районе дома № 50 по Кутузовскому проспекту. При этом, подчеркивают правоохранители, в столь крупной аварии серьезно пострадал только один человек — беременная женщина, которой потребовалась госпитализация. По другим же источникам, это дорожное ЧП унесло жизни двух человек и еще трое были серьезно травмированы. Эксперты склонны верить очевидцам происшествия, учитывая тот факт, что столичная автоинспекция склонна если и не скрывать сам факт того или иного ДТП, то преуменьшать его последствия. Так, на днях ГИБДД Москвы всячески отрицала факт столкновения БТР с легковушкой на МКАД, хотя в Сети были выложены фото- и видеодоказательства случившегося.

Но как бы там ни было, движение в районе аврии на Кутузовском было затруднено в обе стороны — и в центр, и ко МКАД — в течение трех часов. А аврийные завалы разгребали кареты скорой помощи, спасатели и сотрудники дорожной полиции. Причины ДТП устанавливаются.