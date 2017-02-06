ГИБДД попыталась скрыть аварию с бронетехникой на МКАД

ДТП случилось примерно в 10.00−10.30 утра на внешней стороне кольцевой дороги после пересечения с Новоегорьевским шоссе. По сообщениям очевидцев, иномарка врезалась в замыкающий колонну военных БТР. Однако в московской ГАИ по-началу опровергли сам факт аварии, хотя кадры, говорящие об обратном уже попали в Сеть, а затем зявили, что имела место поломка военной машины. А, мол, зафиксированная на фото- и видео иномарка в ее хвосте просто подвозила (!) необходимые для ремонта запчасти.
Столичная ГИБДД сначала опровергала факт дорожно-транспортного происшествия на МКАД с участием военной техники, а затем заявила, что это была не авария, а ремонт БТР. При этом многочисленные фото- и видеоматериалы в соцсетях свидетельствуют об обратном.
Военное ведомство никак не комментирует инцидент, хотя вопросов по нему уже накопилось достаточно. Во-первых, непонятно, почему военная колонна двигалась без надлежащего сопровождения военой автоинспекции. Во-вторых, если ДТП действительно не было, почему сломавшийся БТР не отбуксировали на обочину другим броневиком, образовав подобным бездействием дикую пробку? В-третьих, абсолютно непонятно, как в аомии налажена работа тыловых служб, если запчасти к сломавшимся «танкам» возят на приличных иномарках?
Иначе говоря, на сегодняшний момент ясно одно — движение военной колонны было организовано с явными нарушениями. И путанные «показания» ГИБДД это пусть и косвенно, но подтверждают. И еще слава Богу, что в инциденте никто не пострадал.
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