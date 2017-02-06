ГИБДД попыталась скрыть аварию с бронетехникой на МКАД

Военное ведомство никак не комментирует инцидент, хотя вопросов по нему уже накопилось достаточно. Во-первых, непонятно, почему военная колонна двигалась без надлежащего сопровождения военой автоинспекции. Во-вторых, если ДТП действительно не было, почему сломавшийся БТР не отбуксировали на обочину другим броневиком, образовав подобным бездействием дикую пробку? В-третьих, абсолютно непонятно, как в аомии налажена работа тыловых служб, если запчасти к сломавшимся «танкам» возят на приличных иномарках?

Иначе говоря, на сегодняшний момент ясно одно — движение военной колонны было организовано с явными нарушениями. И путанные «показания» ГИБДД это пусть и косвенно, но подтверждают. И еще слава Богу, что в инциденте никто не пострадал.