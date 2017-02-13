Просрочка по автокредитам в России увеличилась на 6,7%

Новые, вовремя непогашенные кредиты появились в Алтайском крае (+7,8% по сравнению с прошлым годом), в Ненецком автономном округе (+7,6%) и в Тверской области (+6,1%).

В Чеченской республике, Ингушетии и Адыгее, напротив, ситуация изменилась в лучшую сторону — здесь зафиксировано снижение просроченных кредитов соответственно на 7,4%, 3,4% и 1,7%.

Как сообщил порталу «Лайф» директор НБКИ Александр Викулин, даже несмотря на увеличение просрочки дела в сегменте автомобильных кредитов все-таки обстоят лучше, чем с необеспеченными потребительскими кредитами.