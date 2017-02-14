Smart с двигателям внутреннего сгорания уходит с рынков США и Канады

В модельной линейке, представленной в Соединенных Штатах и Канаде, останутся модели fortwo, fortwo cabrio и forfour с электромоторами мощностью 81 л.с. и аккумуляторной батарее емкостью 17,6 кВт/ч. Эти автомобили способны преодолеть расстояние до 160 километров в зависимости от модели, манеры вождения владельца, заряда батареи и прочих факторов.

Свой отказ от поставки машин в ДВС в Америку компания объяснила стремлением сконцентрировать внимание на разработке более экологичных автомобилей. В минувшем году «Смарт» разошелся тиражом в 144 479 машин, 6211 из которых (то есть всего 4,3%) пришлись на рынок США.