Можно ли ехать на желтый сигнал светофора

Многие водители не обращают внимание на желтый сигнал светофора, всерьез полагая, что он — «предупреждающий». Это, однако, большое заблуждение, чреватое к тому же большими неприятностями.

Максим Строкер

Отношение большинства водителей к желтому сигналу светофора отличается двумя крайностями. Первые при виде смены цветов с зеленого на желтый тормозят «в пол», заставляя нервничать соседей по потоку и провоцируя аварийные ситуации. Вторая группа, и ее адептов, похоже, большинство на дорогах, придерживается мнения, что желтый сигнал светофора — ни к чему особо не обязывающее предупреждение, что скоро должен загореться другой сигнал — красный или зеленый (в зависимости от обстоятельств). На самом деле и те, и другие не правы с точки зрения безопасности дорожного движения.

Прежде всего нужно сказать, что желтый сигнал светофора, конечно, предупреждает о скорой смене «зеленого» на «красный» и обратно. Но гораздо важнее тот факт, что согласно пункту 6.2 ПДД «желтый» строго запрещает движение. Заметим, что это утверждение справедливо для непрерывно горящего «желтого». Если он мигает, то, согласно ПДД, разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, а также предупреждает об опасности. Если перед едущей машиной зеленый сигнал светофора сменился желтым, водитель должен остановиться перед стоп-линией. Но это совсем не означает, что ради этого следует тормозить любой ценой.

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В ПДД на этот счет имеется пункт 6.14: «водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение». Нюанс в том, что пока еще не придуман способ, который мог бы дать однозначный ответ на вопрос: существовала ли у водителя физическая возможность остановиться перед стоп-линией перекрестка после включения «желтого» или нет. Собственно, именно этим пользуются многочисленные «проскакуны», не снижая скорости пролетающие перекрестки на желтый сигнал светофора. Они всегда могут отговориться, что не имели возможности остановиться.

Такой стиль вождения провоцирует массу аварий на регулируемых перекрестках, когда «летчик» этого типа врезается в тронувшуюся на загоревшийся «зеленый» машину с перпендикулярной улицы. На этот случай имеется еще один пункт ПДД — 13.8. Он говорит, что при включении разрешающего движение сигнала светофора водитель все-равно обязан уступить дорогу машинам (и пешеходам, кстати), завершающим движение через перекресток. Этот пункт Правил превращает столкновение «проскакуна не красно-желтый» и «торопыги», резко стартующего при загорании «зеленого», в «обоюдку». То есть в ДТП, в котором виноваты оба участника.

штрафы, ПДД, авария, ДТП
14 февраля 2017
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