Можно ли ехать на желтый сигнал светофора

Отношение большинства водителей к желтому сигналу светофора отличается двумя крайностями. Первые при виде смены цветов с зеленого на желтый тормозят «в пол», заставляя нервничать соседей по потоку и провоцируя аварийные ситуации. Вторая группа, и ее адептов, похоже, большинство на дорогах, придерживается мнения, что желтый сигнал светофора — ни к чему особо не обязывающее предупреждение, что скоро должен загореться другой сигнал — красный или зеленый (в зависимости от обстоятельств). На самом деле и те, и другие не правы с точки зрения безопасности дорожного движения.

Прежде всего нужно сказать, что желтый сигнал светофора, конечно, предупреждает о скорой смене «зеленого» на «красный» и обратно. Но гораздо важнее тот факт, что согласно пункту 6.2 ПДД «желтый» строго запрещает движение. Заметим, что это утверждение справедливо для непрерывно горящего «желтого». Если он мигает, то, согласно ПДД, разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, а также предупреждает об опасности. Если перед едущей машиной зеленый сигнал светофора сменился желтым, водитель должен остановиться перед стоп-линией. Но это совсем не означает, что ради этого следует тормозить любой ценой.