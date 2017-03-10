Lexus выпустит новый кроссовер UX

По неофициальным данным, новый SUV появится на автомобильном рынке уже к концу нынешнего года, а сейчас японская компания начинает подготовку к скорому началу производства. Кроссовер UX, в первую очередь, будет ориентирован на молодое поколение автолюбителей — машина получит стильный дизайн и яркую, хоть и менее агрессивную в отличие от концепта, внешность.

Предполагается, что гамма двигателей UX будет включать в себя и гибридные версии, помимо стандартных бензиновых. Впрочем, об этом «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее.

Отметим, что в феврале в России было реализовано 1794 автомобиля марки Lexus. По сравнению с прошлогодним результатом компания улучшила продажи своих моделей на 24%.