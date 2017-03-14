Продажи Infiniti в России увеличились на 34%

Несмотря на то, что по результатам первых двух месяцев официальным дилерам японской марки удалось реализовать 941 автомобиль, и это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хвалиться японцам особо нечем. Действительно, по объему продаж бренд занимает лишь 23 место. Стоит отметить, что лучше всего продаются кроссоверы QX50 и QX70, а также седан Q50.

Что касается родственного бренда Nissan, то у него продажи, напротив, сократились на 28% по сравнению с прошлогодним результатом — в феврале было реализовано 5300 автомобилей. Самыми востребованными моделями оказались кроссоверы X-Trail, который разошелся тиражом в 1 781 экземпляров, и Qashqai, в пользу которого сделали выбор 1476 человек.