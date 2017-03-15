Toyota покажет обновленную Corolla и ее «горячую» версию XRS

Как сообщает бразильский портал Motor1, «заряженная» версия обзавелась спортивным обвесом, более агрессивными бамперами и спойлером на крышке багажника. По предварительным данным, гамма моторов рестайлинговой Corolla останется без изменений: в движение автомобиль будут приводить 1,8- или 2,0-литровый двигатели, трудиться с которыми предстоит вариатору.

После дебюта в Бразилии посвежевшая Corolla и ее спортивная версия XRS начнут поставляться на рынки других стран Латинской Америки. Стоит также отметить, что как сообщает американское издание Motor1, в следующем году состоится премьера Corolla нового, десятого поколения. Предполагается, что в продаже автомобиль появится в 2019 году.