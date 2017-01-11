Обновленная Toyota Corolla: честно, надежно, дорого

При этом японцы не только серьезно «перерисовали» машину, но и очень глубоко «копнули» в техническую составляющую «дважды героя книги рекордов Гинесса» (как самый продаваемый в мире автомобиль). Но обо всем по порядку.

Гольф класса премиум

Единственное, в чем можно упрекнуть «заведующих» мнением потребителя «тойотовских» маркетологов, так это в том, что Corolla теперь — еще один из представителей «премиального» сегмента гольф-класса. Ребята, ну остановитесь уже! Сколько можно расправлять за спиной Toyota крылья, если под боком есть Lexus? Оставайтесь самими собой, вы и без ярлычка «luxury» реально круты (только в России марка продала в минувшем году около 90 000 авто, а по всему миру реализовала 9 940 000 машин, лишь немного уступив VW).

И ведь нельзя сказать, что экстерьер новинки «не цепляет». Наоборот, вы только посмотрите на автомобиль со всех сторон и поласкайте свой взор светодиодными фарами и задними фонарями, приобщитесь к ярко выраженной стремительности архитектуры переднего бампера… И при этом нет ни малейшего намека на кич: хрома здесь ровно столько, сколько и должно быть — ни один кузовной элемент не отдает «азиатчиной».

А про уже ставшие легендарными качество и сборку даже говорить не приходиться — особой гордостью производителя является величина межпанельных зазоров, составляющая микроскопические 4 мм. Казалось бы, разница с одноклассниками — всего один миллиметр, но из-за таких вот мелочей и без того крепко сбитая и плотная Corolla выглядит очень основательно. Философия Кайдзен в действии!