Обновленная Toyota Corolla: честно, надежно, дорого

Знаете, чем меня подкупают японцы? Прежде всего — своей честностью. Любой другой производитель и его маркетологи с надутыми от важности щеками, лишь «отретушировав» передок постаревшей машины, да инсталлировав в ее салон свежую «голову» мультимедийной системы, начинают во весь голос кричать о выпуске очередного поколения. Иное дело Toyota. Явив публике свой мировой бестселлер Corolla в совершенно новом свете, компания преподнесла его как результат скромного рестайлинга.

Михаил Балберов

При этом японцы не только серьезно «перерисовали» машину, но и очень глубоко «копнули» в техническую составляющую «дважды героя книги рекордов Гинесса» (как самый продаваемый в мире автомобиль). Но обо всем по порядку.

Гольф класса премиум

Единственное, в чем можно упрекнуть «заведующих» мнением потребителя «тойотовских» маркетологов, так это в том, что Corolla теперь — еще один из представителей «премиального» сегмента гольф-класса. Ребята, ну остановитесь уже! Сколько можно расправлять за спиной Toyota крылья, если под боком есть Lexus? Оставайтесь самими собой, вы и без ярлычка «luxury» реально круты (только в России марка продала в минувшем году около 90 000 авто, а по всему миру реализовала 9 940 000 машин, лишь немного уступив VW).

И ведь нельзя сказать, что экстерьер новинки «не цепляет». Наоборот, вы только посмотрите на автомобиль со всех сторон и поласкайте свой взор светодиодными фарами и задними фонарями, приобщитесь к ярко выраженной стремительности архитектуры переднего бампера… И при этом нет ни малейшего намека на кич: хрома здесь ровно столько, сколько и должно быть — ни один кузовной элемент не отдает «азиатчиной».

А про уже ставшие легендарными качество и сборку даже говорить не приходиться — особой гордостью производителя является величина межпанельных зазоров, составляющая микроскопические 4 мм. Казалось бы, разница с одноклассниками — всего один миллиметр, но из-за таких вот мелочей и без того крепко сбитая и плотная Corolla выглядит очень основательно. Философия Кайдзен в действии!

Экономная роскошь

Что же касается интерьера, то и здесь японцы постарались на славу. Нет, сама архитектура салона сильно не изменилась, но при этом на «бороде» поселилась мультимедийная система Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, полностью закрытая стеклом, блок климат-контроля вместо пресловутых «крутилок» получил качающиеся клавиши а-ля Mercedes, дисплей на приборной панели теперь стал цветным. Выглядит все это богатство просто отпадно, но вот с эргономической точки зрения есть некоторые просчеты. Например, за каким лешим дизайнеры убрали механический регулятор громкости звука, оставив лишь сенсорные клавиши? Пользоваться ими очень неудобно, приходится сильно отвлекаться от дороги. Благо на мультируль не додумались поставить сенсоры, а оставили классические тактильно ощущаемые кнопки.

И при всем своем стремлении в пресловутый «высший» класс японцы совершенно не стесняются экономить на, казалось бы, очевидных вещах. Как вам тот факт, что на переднем пассажирском сиденьи кармашек на спинке для мелочей есть, а на водительском — нет? К чему такое совершенно холодное отношение к задним пассажирам, для которых не предусмотрен свой воздуховод климатической системы? Ерунда вроде, но именно из-за таких вот небольших «промашек», потребителю в процессе эксплуатации авто приходится немного напрягаться.

Что же касается всего остального, то здесь действительно ощущается дух «премиума»: мягкий пластик там, где он должен быть. Подогрев не только сидений передних пассажиров (с увеличенной, кстати, по длине подушкой, но так и не появившейся поясничной поддержкой), но и руля, и зоны покоя «дворников». И — три раза «ура» — наконец-то автоматические доводчики всех стекол!

Немного перчика

Кому-кому, а инженерам Toyota, работавшим над модернизацией Corolla, стоит присыпать несколько килограммов «кармы в плюс». И объяснить это просто: настройки амортизаторов, пружин и стабилизатора поперечной устойчивости «скрутили» в сторону большего комфорта, причем без ущерба для управляемости. Из-за этого подвеска с легкостью проглатывает многочисленные дефекты российских направлений. Настройки электроусилителя специалисты полностью перекалибровали, прислушавшись к мнению ортодоксальных «королловодов» — добавили, что называется, перчинки в управляемость, не потеряв при этом легкости и комфорта при рулежке на небольших скоростях.

При этом японцы поступили рационально и оставили моторную линейку без изменений. И то верно — зачем тратиться на новые технологии и что-то менять в угоду современным трендам, если и старые двигатели, соответствующие нормам «Евро-5», отменно справляются с поставленной задачей

Под капотом тестового автомобиля в комплектации «Престиж» крутитлся уже знакомый бензиновый 1,6-литровый 1ZR-FAE (122 л. с.), агрегатированный с вариатором Multidrive S с семью «виртуальными» ступенями. И хочется заметить, что такой тандем при «семейной» эксплуатации в мегаполисе никаких проблем не вызывает — вполне бодрый старт (разумеется, без отжига резины), резвый и плавный разгон без вдавливания в спинку сиденья, позволяющий в городском трафике не чувствовать себя ущербным.

Первые признаки недостатка мощности начинают ощущаться лишь на трассе при необходимости совершить обгон очередного «тихохода», поэтому подобные маневры приходится планировать заранее. Что же касается шумоизоляции, то и здесь особых претензий нет — при спокойной езде звук мотора совершенно не досаждает, начиная «голосить» лишь после 3000 оборотов. При этом надо сказать, что Toyota Corolla — чуть ли не единственный автомобиль на моей памяти, чей расход топлива практически совпадает с паспортными данными — на трассе мне удалось уложиться в 5,5 л/100 км при заявленных 5,3 л. Что же это, если не честность?

Сколько, сколько?

Один миллион триста двадцать девять тысяч рублей. Именно так, с придыханием, я произношу стоимость (без учета различных предложений и скидок) этого автомобиля. Неужели сегодня такая цена — всего лишь вход в С-класс, пусть даже и «премиальный» от Toyota?

Конечно, сумасшедший для небогатого россиянина прайс можно объяснить тем, что это чистый импорт — машина собирается в Турции. И вспомнить о ее пресловутой легендарной надежности, которой так сильно гордятся в компании. И не забыть про высокую ликвидность. И в итоге быть уверенным, что модель если и не установит очередной мировой рекорд продаж, то уж точно станет одним из бестселлеров рынка. Но только не российского

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11 января 2017
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