В Кемерово в ДТП погибли трое взрослых и годовалый ребенок

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, инцидент произошел около трех часов по местному времени в областном центре на улице Пригородная. КамАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного потока, а водитель ВАЗ-2112 не успел уйти от лобового столкновения. Двое мужчин, женщина и годовалый ребенок скончались, а еще двое детей получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в местную больльницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину ДТП. Предполагается, что виновником аварии является водитель КамАЗа, который по неясным причинам нарушил правила дорожного движения.