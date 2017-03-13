В пятницу 17 марта Россию накроет девятый вал ДТП

То есть, подчеркивает эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit.ru мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй, благоприятные и неблагоприятные дни на неделе с 13 по 19 марта не чередуются, а ровно, как ножом хирурга, разрезаны на две части: относительно спокойное начало трудовых будней и пятница с выходными, когда лучше вообще воздержаться от активных перемещений и без особой нужды не садится за руль.

13 марта, понедельник — более-менее спокойный день, проявляйте уважение к пешеходам. Женщины за рулем сегодня должны проявлять большую осторожность. Покупатели смогут получить интересные предложения, хорошие условия и скидки.

14 марта, вторник — благоприятный день. Удача сегодня на стороне продавцов.

15 марта, среда — отличный день для приобретений: будь-то полис КАСКО или даже сам автомобиль.

16 марта, четверг — проверьте сделано ли ТО у вашего автомобиля, все ли штрафы оплачены, нет ли задолженностей перед страховой компанией, внесен ли очередной платеж за кредит — день идеален для решения финансовых вопросов, связанных с автомобилем.

17 марта, пятница — ожидается резкий всплеск числа аварий. Если сможете сегодня вообще обойтись без автомобиля, мотоцикла, самолета — вы счастливчик. Не рекомендуется решать вопросы с официальными инстанциями, назначать разбирательства — сторонам сегодня будет не просто прийти к соглашению.

18 марта, суббота — старайтесь воздержаться от крупных приобретений. День подходит для мелких, рутинных дел — разберитесь в гараже, багажнике или бардачке на худой конец.

19 марта, воскресенье — если вдруг в выходной день вы едете тем же маршрутом, что и в будни, у вас может возникнуть ощущение, что это совсем другой путь. «Синдром воскресенья»: машин мало, скорость выше — сегодня за рулем будьте в два раза бдительнее.