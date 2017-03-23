KIA выпускает новый хетчбэк K2 Cross

Новый хетчбэк K2 Cross получит пластиковый обвес с расширителями колесных арок, рейлинги на крышу и модернизированные бамперы с серебристыми вставками. Что касается интерьера, то салон новинки оформят так же, как и в стандартной версии K2 за исключением сидений, которые отделают двухцветной обивкой. Но ключевое отличие K2 Cross от собрата заключается все-таки в увеличенном клиренсе.

Моторная гамма новинки, равно как и у седана, включает в себя бензиновые 1,4- и 1,6-литровые двигатели, развивающие 100 и 123 силы соответственно. Пару агрегату, на выбор покупателя, составит шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.