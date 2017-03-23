Рассекречена внешность нового Mitsubishi Grand Lancer

Новый Grand Lancer отличается от «американца» габаритами, а также формой переднего бампера и решетки радиатора. Салон машины выглядит более премиально благодаря использованию приятных на ощупь материалов и декоративных серебристых вставок. Grand Lancer оснастили новой цифровой приборной панелью и 8-дюймовым тачскрином мультимедийной системы.

Как сообщает Carscoops, под капотом новинки будет трудиться 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 138 л.с., пару которому составит вариатор CVT с режимом ручного переключения.

Предполагается, что в первую очередь Mitsubishi Grand Lancer выйдет на рынки Китая и Тайваня, а в дальнейшем будет продаваться и в других странах Азии. Напомним, что в России на сегодняшний день японская марка представлена лишь кроссоверами Outlander и его «заряженной» версией GT, внедорожниками Pajero и Pajero Sport, а также пикапом L200. Некогда востребованный Lancer покинул нашу страну в начале минувшего года.