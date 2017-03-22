5 универсалов — лидеров продаж в России

Неудивительно, что число марок, предлагающих своим клиентам «сараи», весьма и весьма ограничено. Впрочем, попадаются такие экспериментаторы даже среди премиальных брендов — достаточно вспомнить, скажем, Mercedes-Benz E-класса, который не последовал примеру BMW и не лишил наших покупателей выбора.

Подобное пренебрежение большим объемом багажного отделения странно, особенно если учесть любовь отечественных автомобилистов к сезонной перевозке на дачу и обратно огромного количества нужных и не очень вещей. Но таковы парадоксы российского рынка.

За полгода, прошедшие с момента прошлого обзора, в пятерке лидеров практически никаких изменений не произошло — разве что «универсальный» Ford Focus чуть-чуть опередил KIA cee'd SW.