5 универсалов — лидеров продаж в России

Фото: www.autoexpress.co.uk
Несмотря на то, что автомобили в кузове универсал весьма неплохи как с эстетической точки зрения, так и в плане функциональности, в России они традиционно находятся в загоне. В целом их популярность весьма низка.
Вадим Устинов

Неудивительно, что число марок, предлагающих своим клиентам «сараи», весьма и весьма ограничено. Впрочем, попадаются такие экспериментаторы даже среди премиальных брендов — достаточно вспомнить, скажем, Mercedes-Benz E-класса, который не последовал примеру BMW и не лишил наших покупателей выбора.

Подобное пренебрежение большим объемом багажного отделения странно, особенно если учесть любовь отечественных автомобилистов к сезонной перевозке на дачу и обратно огромного количества нужных и не очень вещей. Но таковы парадоксы российского рынка.

За полгода, прошедшие с момента прошлого обзора, в пятерке лидеров практически никаких изменений не произошло — разве что «универсальный» Ford Focus чуть-чуть опередил KIA cee'd SW.

Фото: LADA

LADA Largus, от 529 900 рублей

Не бывает правил без исключений. Эта модель, в принципе не выпускающаяся в другом кузове помимо универсала, раскупается как горячие пирожки. За первые два месяца текущего года, скажем, она разошлась тиражом в 3497 экземпляров, заняв среди всех легковых автомобилей 12 место, что позволило ему обогнать даже такой бестселлер, как Renault Logan. Две трети продаж приходятся на автомобили с пятиместным салоном. При этом чуть меньше четверти клиентов выбирают комплектацию «Люкс» с 102-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач — полгода назад ее предпочитала треть покупателей. Цена этой версии с начала осени выросла на 17 700 рублей. За базовый «Ларгус» придется отдать на на 5400 целковых больше.

Фото: LADA

LADA Kalina, от 454 500 рублей

Этот автомобиль тоже представляет собой нетривиальный случай. Почти 80% проданных машин имеют кузов универсал, и лишь жалкие крохи славы достаются хетчбэку. При этом наиболее ходовой модификацией оказалась «Норма» в версии Cross, как со старым 87-сильным восьмиклапанным двигателем, так и с более современным 16-клапанным мощностью 106 л.с. За первую просят от 524 100, за вторую — от 541 000 рублей. Самая дешевая Kalina стоит на 7000 целковых больше, чем полгода назад.

Фото: www.netcarshow.com

Ford Focus, от 911 000 рублей

За минувшие полгода Ford Focus умудрился пусть и на считанные единицы, но опередить по продажам своего конкурента KIA cee’d SW. Из всех проданных «Фокусов» примерно треть составили универсалы. Половина машин с этим кузовом, нашедшая своих владельцев в России за прошлый год, была оснащена 105-сильным мотором объемом 1,6 л и механической коробкой передач в базовой для универсалов комплектации Sync Edition. Если в сентябре за подобную версию машины дилеры просили 991 000 рублей. То сейчас приобрести ее можно на 80 тысяч дешевле — уникальное явление для отечественного автомобильного рынка.

Фото: KIA

KIA cee’d SW, от 869 900 рублей

«Кореец» немного сбавил ход, позволив обогнать себя «Фокусу». Впрочем, скатиться на пятую позицию ему никак не удастся, поскольку разрыв там уже шестикратный. не теряет своего обаяния и с практичным универсальным кузовом. В России каждый четвертый проданный cee'd — универсал. Самой популярной у SW версией оказался Comfort с 1,6-литровым 130-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой. Второй по востребованности стала комплектация Luxe. На них установлены цены в 964 900 и 1 019 900 рублей соответственно. Разница с прайсами полугодовой давности составляют 10 000 «деревянных» — естественно, в сторону увеличения. Ровно на столько же подорожала и базовая комплектация Classic.

Фото: Hyundai

Hyundai i40, от 1 304 000 рублей

Пятерку лидеров замыкает с большим отставанием i40. В его оправдание стоит сказать, что автомобиль относится к более высокому классу, чем прочие конкуренты: недаром даже в самом скромном оснащении он стоит заметно больше миллиона. Попутно заметим, что с осени он подорожал на 30 000 рублей. От общего числа проданных машин этой модели универсалы составляют всего-навсего 10%. Внимание большинства покупателей привлекает как раз самая доступная версия Comfort с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149,6 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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22 марта 2017
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