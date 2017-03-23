Продажи Lamborghini стремительно растут

В заявлении отмечается, что непрерывный рост продаж наблюдается уже на протяжении шести лет. Оборот компании вырос на 4% и в прошлом году превысил 906 млн евро. В настоящее время Lamborghini готовится к премьере спортивного кроссовера Urus.

— Перед наступлением самого значительного за всю долгую историю нашей компании расширения — нашей продуктовой линейки, наших возможностей по осуществлению исследований и производству — мы представляем новые восхитительные модели, создаем новые рабочие места и увеличиваем нашу прибыль, — говорит представитель итальянской компании.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что по данным западных источников, производство первого кроссовера Lamborghini начнется уже в апреле. Новинку вооружат четырехлитровым битурбированным V8, а в его основу ляжет фольксвагеновская модульная платформа MLB-Evo, знакомая нам по Audi Q7 и Bentley Bentayga.