В Самаре появятся станции для подзарядки электромобилей

Как сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Волги», дочерней организации «Россети», в стены трансформаторных подстанций встроят две зарядные розетки с защищающими от вандалов панелями. Процесс подключения и «подпитки» будет сопровождаться цветовой индикацией, а для идентификации пользователей появятся специальные карты доступа.

Отмечается, что одновременно смогут заряжаться два автомобиля, а среднее время «заправки» аккумулятора составит около четырех часов. Уже в нынешнем году ПАО «МРСК Волги» планирует организовать пять зарядных станций.

Очевидно, власти региона решили поддержать всемирное помешательство на «зеленых» автомобилях. Впрочем, ранее портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал о проблемах, препятствующих популяризации электрокаров в нашей стране.