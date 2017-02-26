Почему электромобили для России — это утопия

Автопроизводители один за другим анонсируют свои проекты «чистых» автомобилей — и если раньше внимание автолюбителей было сосредоточено на дизайнерских решениях машин «нового поколения», то теперь большее любопытство вызывает техническая сторона. Например, как быстро аккумулятор подзарядится или какое расстояние способен пройти автомобиль без дополнительной подзарядки. Это ли не результат грамотно спланированных маркетинговых схем?
Экологическая ситуация в большинстве развитых стран весьма и весьма удручающая. Но достаточно тяжело поверить, что власти этих самых государств ведутся на свои же рекламные акции и слепо верят, что развитие рынка электромобилей является самым удачным выходом из сложившейся обстановки. А что же Россия? Некоторые автомобильные компании на свой страх и финансовый риск везут в нашу страну свои электрические модели, несмотря на мизерные продажи. Однако пока у нас не подготовлена «база», успешная реализация «зеленого» автомобильного проекта, увы, невозможна.