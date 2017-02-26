Почему электромобили для России — это утопия

Фото huffingtonpost.com
В минувшем году владельцами «экологически чистых» легковых автомобилей в нашей стране стали всего 83 человека. «Зеленые» машины пусть и медленно, но завоевывают свое место под солнцем во всем мире, но не в России, где спрос на электрокары по-прежнему ничтожен.

Виктория Базылева

Автопроизводители один за другим анонсируют свои проекты «чистых» автомобилей — и если раньше внимание автолюбителей было сосредоточено на дизайнерских решениях машин «нового поколения», то теперь большее любопытство вызывает техническая сторона. Например, как быстро аккумулятор подзарядится или какое расстояние способен пройти автомобиль без дополнительной подзарядки. Это ли не результат грамотно спланированных маркетинговых схем?

Экологическая ситуация в большинстве развитых стран весьма и весьма удручающая. Но достаточно тяжело поверить, что власти этих самых государств ведутся на свои же рекламные акции и слепо верят, что развитие рынка электромобилей является самым удачным выходом из сложившейся обстановки. А что же Россия? Некоторые автомобильные компании на свой страх и финансовый риск везут в нашу страну свои электрические модели, несмотря на мизерные продажи. Однако пока у нас не подготовлена «база», успешная реализация «зеленого» автомобильного проекта, увы, невозможна.

Фото washingtonexaminer.com

Как минимум, к этому не готовы электростанции — зашкаливающие перегрузки электросетей будут приводить к регулярным авариям и снижению производительности. Аккумуляторные литий-ионные батареи — один из основных элементов системы электрокаров — также являются мощным орудием в деле загрязнения окружающей среды, но никак не ее спасения. В них содержатся ядовитые компоненты, и если в стране нет соответствующего оборудования, утилизация аккумуляторов может обернуться экологической катастрофой. А таких мощностей, естественно, у нас нет.

Важную роль играет и экономическая составляющая вопроса. Только представьте, сколько миллиардов нужно «вбухать» в обустройство инфраструктуры, способной выдержать «зеленый» проект. Нельзя игнорировать и интересы нефтяных компаний — «стандартное» топливо приносит огромные деньги, от которых власти просто не могут отказаться — не разумно.

Полгода назад у нас готовилась к реализации сказочная правительственная программа в отношении владельцев электромобилей, которых хотели освободить от уплаты транспортного налога, парковки и проезда по платным дорогам. Было даже внесено предложение разрешить водителями электрокаров передвигаться по автобусным полосам. Также власти обещали решить главную проблему, а именно покрыть всю территорию нашей «необъятной» страны сетью зарядных станций.

Фото autotrainingcentre.com

Дмитрий Медведев и впрямь подписал указ, согласно которому с 1 ноября прошлого года все АЗС России должны были оснаститься зарядками для электромобилей. Однако директора заправочных станций прикинули, в какую копеечку им влетит эта модернизация, и решили оставить все как есть, благо, что никаких штрафов за отсутствие розеток на станциях не предусмотрено, как позже уточнил представитель Минтранса.

Российский парк электрических автомобилей на данный момент насчитывает чуть более 750 экземпляров. И без того мизерный спрос на «зеленые» автомобили среди россиян снизился по итогам 2016 года — зафиксирован обвал первичных продаж электромобилей почти на треть. Между делом напрашивается вопрос: а существует ли вторичный рынок? Если заглянуть на специализированные сайты по продажам автомобилей и указать в поиске «двигатель — электро», можно обнаружить, что в настоящее время на продажу с рук выставлено 92 автомобиля. Впрочем, электрокары никому не нужны — ни новые, ни с пробегом.

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26 февраля 2017
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