Почему электромобили для России — это утопия

Как минимум, к этому не готовы электростанции — зашкаливающие перегрузки электросетей будут приводить к регулярным авариям и снижению производительности. Аккумуляторные литий-ионные батареи — один из основных элементов системы электрокаров — также являются мощным орудием в деле загрязнения окружающей среды, но никак не ее спасения. В них содержатся ядовитые компоненты, и если в стране нет соответствующего оборудования, утилизация аккумуляторов может обернуться экологической катастрофой. А таких мощностей, естественно, у нас нет.

Важную роль играет и экономическая составляющая вопроса. Только представьте, сколько миллиардов нужно «вбухать» в обустройство инфраструктуры, способной выдержать «зеленый» проект. Нельзя игнорировать и интересы нефтяных компаний — «стандартное» топливо приносит огромные деньги, от которых власти просто не могут отказаться — не разумно.

Полгода назад у нас готовилась к реализации сказочная правительственная программа в отношении владельцев электромобилей, которых хотели освободить от уплаты транспортного налога, парковки и проезда по платным дорогам. Было даже внесено предложение разрешить водителями электрокаров передвигаться по автобусным полосам. Также власти обещали решить главную проблему, а именно покрыть всю территорию нашей «необъятной» страны сетью зарядных станций.