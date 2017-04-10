Аварии на улицах с круговым движением заменят ДТП в зонах успокоенного движения

Правительство страны решило привнести в российские ПДД европейские принципы. Речь идет о правилах езды на круговых развязках и в пешеходных зонах. И если первая инициатива, пусть и с семилетним опозданием, однозначно повысит безопасность дорожного движения, то вторая явно приведет к всплеску аварийности и росту числа жертв ДТП.
Алексей Батушенко

Начнем с перекрестков с круговыми развязками. Секретариат первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщил, что МВД и Минтрансу поручено в месячный срок подготовить поправки в ПДД, которые сделают любой «круг» главной дорогой по определению, сообщил Коммерсант. То есть машины, въезжающие сюда, станут в обязательном порядке уступать транспорту, уже там находящемуся. Сейчас, напомним, для реализации этого же принципа перед въездами на участки улиц с круговым движением висят знаки «Уступи дорогу». Если таковых по тем или иным причинам нет, машины на «кругу» должны уступать въезжающим.

По факту, почти половина «кругов» в стране сделаны «главной дорогой», как и в большинстве приличных стран мира, а на остальных — «второстепенной». Подобное нелогичное разделение на «правильные» круги и «неправильные» назвали экспериментом и благополучно о нем забыли, чем вызвали регулярные аварии и заторы в этих местах. Просто потому, что большинство отечественных водителей на знаки приоритета в силу своей дремучей правовой неграмотности вообще внимания не обращает.

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«Рулевые» лишь смутно помнят, что «круг» вроде как главная дорога. И упаси Господь такого ездуна попасть на незнакомый перекресток, где на въездах не висят знаки — аварийную ситуацию водитель обязательно организует. То есть, в принципе, чиновники в правильном направлении мыслят, собираясь закрепить в ПДД принцип «круг — всегда главная дорога». Непонято одно: почему это нельзя было сделать сразу? Чем думал тогдашний начальник российской ГИБДД Виктор Кирьянов и его кураторы из Правительства РФ — совершенно непонятно. Между тем, подобная организация движения позволяет потокам машин течь в естественном режиме, без пробок и аварий.

Еще одна идея модернизации ПДД, инкорпорированная Шуваловым в аппараты МВД и Минтранса, заключается в введении в дорожное законодательство понятия «Зона успокоенного движения» и разработке соответствующего знака. Под такой зоной, опять же «как в европах», у нас будут понимать улицы, где машины обязаны ехать медленно и уступать дорогу пешеходам, которым вздумается перейти проезжую часть в любом удобном месте, не обязательно по «зебре».

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В принципе, в России «безлошадные» участники дорожного движения и сейчас массово плюют на ПДД и инстинкт самосохранения, переходя хоть тихий переулок, хоть оживленную магистраль где им хочется. И когда их сбивают в неположенном для перехода месте, водитель, даже не будучи виноват, возмещает причиненный пострадавшему «пешику» вред здоровью или хоронит его за свой счет. Как владелец средства повышенной опасности. А когда появятся «Зоны успокоенного движения», автовладелец в подобной ситуации еще и на нары загремит, поскольку тут пешеход будет так же прав, как и на нерегулируемой «зебре».

Вы когда-нибудь видели улицу, открытую для движения транспорта, на асфальте которой от начала и до конца нанесена пешеходная разметка? Скоро таких будет полно. Энтузиасты этой идеи уже предлагают сделать такими «зонами» все улочки центра столицы в пределах как минимум Бульварного кольца. Тут пешеходы и сейчас выскакивают на проезжую часть как персонажи компьютерной игры в режиме бессмертия, а в «зоне успокоенного движения» давить этих беспечных ходоков начнут буквально пачками. И правительство страны выждав, как в случае с круговым движением, лет шесть-семь примется вновь править ПДД.

штрафы, ПДД, пешеходы, зебра, ДТП, ГИБДД
10 апреля 2017
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