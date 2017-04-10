Аварии на улицах с круговым движением заменят ДТП в зонах успокоенного движения

Начнем с перекрестков с круговыми развязками. Секретариат первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщил, что МВД и Минтрансу поручено в месячный срок подготовить поправки в ПДД, которые сделают любой «круг» главной дорогой по определению, сообщил Коммерсант. То есть машины, въезжающие сюда, станут в обязательном порядке уступать транспорту, уже там находящемуся. Сейчас, напомним, для реализации этого же принципа перед въездами на участки улиц с круговым движением висят знаки «Уступи дорогу». Если таковых по тем или иным причинам нет, машины на «кругу» должны уступать въезжающим.

По факту, почти половина «кругов» в стране сделаны «главной дорогой», как и в большинстве приличных стран мира, а на остальных — «второстепенной». Подобное нелогичное разделение на «правильные» круги и «неправильные» назвали экспериментом и благополучно о нем забыли, чем вызвали регулярные аварии и заторы в этих местах. Просто потому, что большинство отечественных водителей на знаки приоритета в силу своей дремучей правовой неграмотности вообще внимания не обращает.