Названы более-менее продающиеся модели электрокаров в России

Как сообщает агенство «Автостат», наибольшим спросом у россиян пользуется Nissan Leaf. По состоянию на 1 января 2017 года в России их насчитывалось 340 единиц, что составило 37% от общего объема электрокаров в стране. На втором месте по популярности расположился Mitsubishi i-MiEV, на котором передвигается 263 наших соотечественника. В парке «экологически чистых» машин также присутствует 177 автомобиля Tesla Model S, 93 экземпляра LADA Ellada, а также Renault Twizy, Tesla Model X — менее 20 штук каждой модели.

Отмечается, что треть электромобилей, что в количественном выражении составляет 281 машину, стоит на учете в Москве. В Приморье «прописано» 136 «зеленых» автомобилей, а в Подмосковье — 58.

Почему машины на электротяге не пользуются спросом в России, «АвтоВзгляд» неоднократно писал ранее.