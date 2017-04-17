В Коми грузовик протаранил автобус: 40 человек пострадали

Авария произошла 17 апреля в двенадцатом часу утра на третьем километре автодороги Кослан — Латьюга — Большая Пысса — Зубово. Водитель грузового автомобиля «Урал» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и «встретился» с рейсовым автобусом ПАЗ.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, все 40 пострадавших госпитализированы в районное медицинское учреждение. При этом 17 человек находятся в хирургическом отделении, а трое — в тяжелом состоянии в реанимации. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте проишествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Предполагается, что ДТП произошло по причине низкого качества дорожного покрытия. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».