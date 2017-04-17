3 дефекта машины, из-за которых весной растет число мелких аварий

Весной попасть в аварию можно из-за шин. Нет, в данном случае речь идет не о забывчивом или ленивом автовладельце, затягивающим с сезонной переобувкой машины и скользящим по сухой дороге на шипованной резине, как на катке. Беда тут в другом.

Шина просит каши

Даже вовремя сменив покрышки, мы забываем, что летний комплект мог, во-первых, деформироваться в результате неправильного хранения, А во-вторых, редкий автолюбитель заморачивается тщательной его проверкой на повышенный износ и скрытые повреждения. А ведь именно они являются основной причиной мелких ДТП во время первых весенних поездок. Поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на протектор и особенно индикатор износа шин — если он находятся на одном уровне с протектором или протектор чуть выше (приблизительно на 2 мм), нужно приобретать новую резину. Нежелательны боковые порезы и грыжи, хотя такие дефекты можно исправить в пункте шиномонтажа. Важно осмотреть диски: если есть подозрение, что они деформировались за зиму, следует проверить их на специальном оборудовании в автосервисе.

Подвеска беды

Особое внимание следует уделить ходовой части автомобиля. В период зимней эксплуатации днище и детали подвески автомобиля подвержены коррозии — для проверки лучше обратиться в сервис и провести соответствующую диагностику. Не лишним будет проверить развал-схождение и при необходимости произвести корректировку углов.

Не тормози, чтобы вовремя затормозить

Профилактика тормозной системы — ключевой элемент подготовки авто к весне. Наиболее распространенные поломки — неисправность регулятора давления, при которой колеса автомобиля блокируются в разные интервалы времени. За период зимней эксплуатации в тормозной жидкости могла образоваться вода, поэтому ее также стоит заменить.