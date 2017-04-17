Байкерам разрешат агрессивную езду между рядами

Фото blog.drive24.co.uk
Без преувеличения безумную ревизию ПДД затеяло Правительство РФ. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поддержал более чем сомнительную инициативу главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, разрешающую мотоциклистам лавировать между рядами, подрезая, обгоняя и опережая автомобили в любой удобный для байкеров момент. И вот теперь эту идею должны проработать и воплотить в жизнь МВД, Минтранс и почему-то правительство Москвы, хотя любое изменение ПДД — исключительная прерогатива правительства.
Александр Ростарчук

Честно говоря, возникает ощущение, что некоему господину из высших эшелонов власти кто-то из байкеров сильно насолил, и он решил извести эту категорию участников дорожного движения под корень (причем давно, ведь впервые подобные предложения прозвучали еще в 2015 году). Ведь если разрешить мотовладельцам носиться между рядами как бог на душу положит, их смертность вырастет в разы. При этом сбивающие мотоциклистов автовладельцы автоматически будут становится виновниками таких ДТП и пачками отправляться на нары.

Ведь даже если водителей машин обяжут помнить о том, что они не главные на дороге вообще и в своей полосе в частности, физической возможности постоянно контролировать ситуацию они не смогут — разница скоростей между авто и мотоциклом такова, что «рулевые» последних практически всегд оказываются в зоне видимости первых в последний момент. Вот только что ты посмотрел в зеркала заднего вида и ничего подозрительного не увидел, а через секунду тебя с надсадным ревом обгоняет «ночной волк». Или вот типичная и пока еще безобидная ситуация, когда по правому крайнему ряду можно ехать и прямо, и поворачивать направо.

Водитель машины начинает поворот — и сбивает водителя мотоцикла, который, выскочив как черт из табакерки из-за следующего сзади грузовика, или «спикировавший» по крутой диагонали из крайнего левого ряда, едет прямо. А что? Он ведь теперь в своем праве болтаться по полосам как ему вздумается. В итоге один — в морге, другой — в тюрьме. И так будет происходить не только при поворотах, но и разворотах, и объездах препятствий. Да и в потоке подобная «игра в шашки» (особенно на многополосных магистралях) приведет к резкому всплеску аварийности. Поскольку, по сути, мотоциклистам разрешат агрессивную езду, запрещенную для автолюбителей.

Фото dachser.com

Между тем, за два последних года бщее количество ДТП, совершенное водителями мотоциклов из-за нарушений ПДД сократилось на 34,6%, а количество погибших и раненых байкеров уменьшилось на 41,2% и 32,9% соответственно. Но после «мотоциклетной» правки ПДД о достигнутых успехах можно будет забыть. Так же как мы забыли о снижении смертности среди пешеходов после того, как им дали преимущество над автомобилистами: теперь на «зебрах» безлошадных участников движения давят в разы больше, чем до того.

— Кроме того, — комментирует ситуацию президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» Татьяна Шутылева, — предлагаемая норма перечеркивает все базовые принципы ПДД. Большинство разделов этого свода дорожных законов придется кардинальным образом переписывать. Это касается и расположения транспортных средств на дороге, и всех нюансов маневрирования и т. д. По сути, сам процесс вождения становится заведомо опасным. Это все равно, что законодательно обязать собственника квартиры, крайне неохотно принимающего гостей, по первому звонку пускать в дом любого, кто захотел к тебе зайти. Мы в автошколах учим начинающих водителей: «Если ты двигаешься по своей полосе без изменения направления движения — ты хозяин полосы. При соблюдении дистанции и бокового интервала у тебя есть «подушка безопасности». Мы очень надеемся, что поручение г-на Шувалова «проработать вопрос» все-таки не означает его безоговорочного воплощения в автомобильную жизнь страны и ведомства проработают его правильно…

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, байки, мототехника
17 апреля 2017
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