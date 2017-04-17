Байкерам разрешат агрессивную езду между рядами

Честно говоря, возникает ощущение, что некоему господину из высших эшелонов власти кто-то из байкеров сильно насолил, и он решил извести эту категорию участников дорожного движения под корень (причем давно, ведь впервые подобные предложения прозвучали еще в 2015 году). Ведь если разрешить мотовладельцам носиться между рядами как бог на душу положит, их смертность вырастет в разы. При этом сбивающие мотоциклистов автовладельцы автоматически будут становится виновниками таких ДТП и пачками отправляться на нары.

Ведь даже если водителей машин обяжут помнить о том, что они не главные на дороге вообще и в своей полосе в частности, физической возможности постоянно контролировать ситуацию они не смогут — разница скоростей между авто и мотоциклом такова, что «рулевые» последних практически всегд оказываются в зоне видимости первых в последний момент. Вот только что ты посмотрел в зеркала заднего вида и ничего подозрительного не увидел, а через секунду тебя с надсадным ревом обгоняет «ночной волк». Или вот типичная и пока еще безобидная ситуация, когда по правому крайнему ряду можно ехать и прямо, и поворачивать направо.

Водитель машины начинает поворот — и сбивает водителя мотоцикла, который, выскочив как черт из табакерки из-за следующего сзади грузовика, или «спикировавший» по крутой диагонали из крайнего левого ряда, едет прямо. А что? Он ведь теперь в своем праве болтаться по полосам как ему вздумается. В итоге один — в морге, другой — в тюрьме. И так будет происходить не только при поворотах, но и разворотах, и объездах препятствий. Да и в потоке подобная «игра в шашки» (особенно на многополосных магистралях) приведет к резкому всплеску аварийности. Поскольку, по сути, мотоциклистам разрешат агрессивную езду, запрещенную для автолюбителей.