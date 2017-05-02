Российские автомобилисты предпочитают машины «на автомате»

Фото: www.highmotor.com
Россияне при покупке нового автомобиля все чаще делают выбор в пользу машин, оборудованных автоматической коробкой передач. По итогам первых трех месяцев нынешнего года доля транспортных средств с «автоматом» выросла до 54,7%.
Виктория Базылева

По данным агентства «Автостат» в первом квартале 2017 года российские официальные дилеры реализовали 162 000 автомобилей с двумя педалями, что на 3% больше, нежели в тот же период минувшего года. При этом рыночная доля таких машин составила 54,7% от всех российских продаж, совершенных в первые три месяца.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал список самых дешевых кроссоверов, укомплектованных автоматической коробкой передач. В обзор попали как машины зарубежных производителей, так и модель АВТОВАЗа.

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2 мая 2017
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