Tesla похвасталась рекордными выручкой и убытком

Как сообщает агентство RNS, производство электромобилей Tesla за первый квартал 2017 года увеличилось на 64% по отношению к аналогичному периоду 2016-го. А суммарный объем поставок в это же время достиг отметки в 25 051 машин — и это еще один рекорд в истории американской компании.

При этом по прогнозам аналитиков Tesla в первом полугодии компания сможет выйти на уровень поставок в 47 000 — 50 000 машин, что в результате приведет к ежегодному росту объема на 61−71%. При этом количество предварительных заказов только на одну из моделей — Model 3 — спустя трое суток после дебюта составляло уже 276 тысяч…