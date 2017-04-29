Глава компании Tesla собрался рыть тоннели

The Boring Company
Компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, который больше всего известен как владелец фирмы по производству электромобилей Tesla, собирается строить подземную транспортную систему.
Эдуард Раскин

Невероятно разносторонний американо-канадский бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Рив Маск не устает удивлять размахом своей деятельности. Кажется, совсем недавно он лишь обещал обеспечить полмира своими электромобилями и даже собрал с доверчивых поклонников немалые деньги в качестве аванса за будущие «экологически чистые» машины. Правда, выпускающая их компания Tesla не располагает необходимыми мощностями для выполнения всех набранных заказов в разумные сроки — раз, и она попросту убыточна — два. Но это неважно. Главное, что по капитализации фирма обогнала General Motors — это ли не показатель бренности бумажных ценностей? Хотя о чем это я? Ведь кроме легковушек Tesla будет выпускать также автобусы и грузовики — когда-нибудь в перспективе.

Помимо этого другая компания Маска SolarCity, как писал портал «АвтоВзгляд», занимается строительством недешевых солнечных батарей и также требует постоянных финансовых вливаний. А его же фирма SpaceX производит ракеты Falcon, которые чаще падают, чем взлетают.

И вот теперь неутомимый Илон Рив заявил, что принадлежащая ему The Boring Company намеревается построить подземную транспортную сеть, включающую в себя до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться не только автомобили, но и скоростные поезда — в том числе вакуумный Hyperloop, идея которого также принадлежит Маску. Поскольку под землей не действуют ограничения скорости, электроплатформы (ну конечно же, электро, кто бы сомневался!) с машинами смогут разгоняться до 200 километров в час.

В качестве серьезности своих намерений предприимчивый предприниматель купил тоннелепроходческую машину и даже выкопал яму шириной 15 метров на парковке у штаб-квартиры SpaceX — серьезный задел для будущего успеха.

Впрочем, прежде, чем заняться копанием всерьез, Илон собирается улучшить эту самую машину и увеличить скорость ее работы в 10 раз! Однако в данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени, и можно себе представить, когда проект будет реализован, если учесть, насколько медленно двигаются дела, которым он посвящает куда больше времени.

Интересно, что слово boring в английском языке имеет значение не только «бурение», но также и «неинтересный, надоедливый». Симптоматично…

авторынок, пробки, электромобили, дорога
30 апреля 2017
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