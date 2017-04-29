Глава компании Tesla собрался рыть тоннели

Невероятно разносторонний американо-канадский бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Рив Маск не устает удивлять размахом своей деятельности. Кажется, совсем недавно он лишь обещал обеспечить полмира своими электромобилями и даже собрал с доверчивых поклонников немалые деньги в качестве аванса за будущие «экологически чистые» машины. Правда, выпускающая их компания Tesla не располагает необходимыми мощностями для выполнения всех набранных заказов в разумные сроки — раз, и она попросту убыточна — два. Но это неважно. Главное, что по капитализации фирма обогнала General Motors — это ли не показатель бренности бумажных ценностей? Хотя о чем это я? Ведь кроме легковушек Tesla будет выпускать также автобусы и грузовики — когда-нибудь в перспективе.
Помимо этого другая компания Маска SolarCity, как писал портал «АвтоВзгляд», занимается строительством недешевых солнечных батарей и также требует постоянных финансовых вливаний. А его же фирма SpaceX производит ракеты Falcon, которые чаще падают, чем взлетают.