Глава компании Tesla собрался рыть тоннели

И вот теперь неутомимый Илон Рив заявил, что принадлежащая ему The Boring Company намеревается построить подземную транспортную сеть, включающую в себя до 30 уровней тоннелей, по которым будут передвигаться не только автомобили, но и скоростные поезда — в том числе вакуумный Hyperloop, идея которого также принадлежит Маску. Поскольку под землей не действуют ограничения скорости, электроплатформы (ну конечно же, электро, кто бы сомневался!) с машинами смогут разгоняться до 200 километров в час.

В качестве серьезности своих намерений предприимчивый предприниматель купил тоннелепроходческую машину и даже выкопал яму шириной 15 метров на парковке у штаб-квартиры SpaceX — серьезный задел для будущего успеха.

Впрочем, прежде, чем заняться копанием всерьез, Илон собирается улучшить эту самую машину и увеличить скорость ее работы в 10 раз! Однако в данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени, и можно себе представить, когда проект будет реализован, если учесть, насколько медленно двигаются дела, которым он посвящает куда больше времени.

Интересно, что слово boring в английском языке имеет значение не только «бурение», но также и «неинтересный, надоедливый». Симптоматично…