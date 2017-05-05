Продажи «зеленых» машин в Европе выросли на 38%

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи гибридов и электрокаров в Европе выросли на 37,6%. При этом наибольший рост (+49%) продемонстрировали именно электромобили.

В первом квартале 2017 года крупнейшим рынком машин на альтернативных видах топлива в Евросоюзе стала Италия, где «зелеными» транспортными средствами обзавелись 62 300 автомобилистов. На второй строчке с результатом в 33 400 проданных автомобилей расположилась Великобритания. А вот замыкает лидерскую тройку Франция — там местные дилеры реализовали 28 900 гибридных и электрических машин.