Продажи «зеленых» машин в Европе выросли на 38%

Фото: www.ecoblog.it
Согласно данным «Европейской ассоциации автопроизводителей» (ACEA), по итогам первых трех месяцев нынешнего года дилеры стран Старого света реализовали более 213 000 «зеленых» автомобилей: с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.
Виктория Базылева

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи гибридов и электрокаров в Европе выросли на 37,6%. При этом наибольший рост (+49%) продемонстрировали именно электромобили.

В первом квартале 2017 года крупнейшим рынком машин на альтернативных видах топлива в Евросоюзе стала Италия, где «зелеными» транспортными средствами обзавелись 62 300 автомобилистов. На второй строчке с результатом в 33 400 проданных автомобилей расположилась Великобритания. А вот замыкает лидерскую тройку Франция — там местные дилеры реализовали 28 900 гибридных и электрических машин.

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5 мая 2017
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