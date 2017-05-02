Названы самые популярные в Европе электромобили

Фото: www.netcarshow.com
Согласно данным «Европейской альтернативной топливной обсерватории» (EAFO) по результатам первого квартала нынешнего года лучше других электрокаров в странах Старого Света продается Renault Zoe.
Виктория Базылева

Как сообщают зарубежные источники, за первые три месяца 2017 года Renault Zoe разошелся тиражом в 9083 автомобиля — это больше половины объема всех продаж модели в минувшем году. На второй строчке расположился Nissan Leaf, в пользу которого сделали выбор 5940 европейцев, а третьим стал BMW i3, привлекший 3956 покупателей. Замыкают лидерскую пятерку две модели Tesla: седан Model S (3715 машин) и кроссовер Model X (2902 автомобиля).

В ТОП-10 также вошли Kia Soul EV (1172 штук), Hyundai Ioniq Electric (1126 единиц), Volkswagen e-Golf (901 экземпляров), Mercedes-Benz B250e (814 машин) и Volkswagen e-Up! (769 автомобилей).

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2 мая 2017
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