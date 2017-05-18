ДТП с автобусом в центре Москвы: два человека погибли и один пострадал

Как сообщает «Вечерняя Москва», инцидент произошел 18 мая около 12 часов дня в районе дома № 15 по Новолужнецкому проезду. По неустановленным на данным момент причинам столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них врезался в рейсовый автобус.

Отмечается, что в ДТП погибли два человека, находившиеся в легковушках, в то время как пассажиры автобуса не пострадали.

— В связи с дорожно-транспортным происшествием перекрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Лужнецкую набережную. Дорожная ситуация на внешней стороне ТТК сильно затруднена. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, — рассказали представители ЦОДД.

Они также обратились к столичным автомобилистам с просьбой планировать альтернативные маршруты и не выезжать в ближайшие часы на указанный участок ТТК.