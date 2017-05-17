Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tiguan: и DSG за счастье

Фото: Volkswagen
На фоне своего предшественника новый Volkswagen Tiguan — настоящий прорыв: как с точки зрения дизайна, так и по части оснащения. Кроме того, кроссовер прибавил в габаритах, стал просторнее и комфортнее. Что, уже побежали за кредитом? Да, пожалуй, вы правы. И вот почему.
Вячеслав Василенко

И правда, немецкие специалисты поработали на славу — автомобиль заметно похорошел, а вместе с тем еще и сильно поумнел. Но обо всем по порядку.

Дизайнеры причесали «Тигуан» под обновленный корпоративный стиль марки, снабдив его фирменной решеткой радиатора, буквально пронзающей фары головного света; вздувшимся капотом; строгими формами боковин и агрессивного вида фонарями.

Стремительности машине визуально добавили скошенные бамперы и слегка покатая крыша. Конечно, шедевром автодизайна облик нового Tiguan не назовешь, но во всяком случае какой-нибудь Toyota RAV4 до него, как России до качественных дорог.

В салоне кроссовера — хоть аэробикой занимайся. Места тут по сравнению с прошлым поколением SUV — навалом. Скажем «данке шон» инженерам из Вольфсбурга за увеличенную базу и колею. Не последнюю роль, разумеется, сыграла и модульная платформа MQB — задние седоки не натирают коленки о спинки впереди стоящих кресел и не оставляют головами вмятины в потолке. Дополнительный комфорт пассажирам галерки создает сдвигающийся на 180 мм диван.

Не придраться к эргономике и драйверского места — посадка высокая даже в предельно низком положении сиденья, обзорность — великолепная, органы управления традиционно расположены там, где и должны быть.

Скучный интерьер, говорите? Теперь это не про «Фольксваген». Чего стоит одна только графическая панель приборов с интуитивно понятным интерфейсом и кучей всплывающих подсказок. Даже про открытое окно вам услужливо напомнит бортовой компьютер, не говоря уже о повернутых колесах и возможном препятствии на пути.

А посвежевшая мультимедиа с отличной графикой изображения и эффектом переворачивания картинки как на смартфоне — загляденье: играя с настройками дисплея, в пробках точно уже не заскучаешь. Про откидные столики и модную подсветку экватора дверей с возможностью регулировки яркости я умолчу и вовсе. Для полноты картины, пожалуй, не хватает только встроенной кофеварки.

За режимы движения отвечает удобная шайбочка в центральном тоннеле, позволяющая в мгновение ока прямо на ходу переходить из внедорожного в спортивный. Хотите выпендриться перед соседом и показать, как адаптируется машина под ваш собственный стиль вождения — добро пожаловать в меню индивидуальных настроек. Только потом лучше не бросайте «тачку» во дворе, чтобы не застать ее утром с пробитыми завистником колесами или царапиной на борту.

На тестовые испытания портала «АвтоВзгляд» прибыл Tiguan с дизельным мотором о 150 «лошадях». Запаса мощности этого движка, скажу я вам, с избытком хватает для того, чтобы уделать любого доморощенного «шумахера» со светофора и бодро обойти вереницу фур на трассе. Если, конечно, не вспоминать о свойственном для любого дизеля провале после нажатия на педаль газа.

Что похвально, пресловутый семиступенчатый «робот» больше не огрызается рывками и вибрациями — неужели «фольксвагеновцы» все-таки довели до ума свою капризную и ненадежную коробку?

Работа подвески заслуживает отдельного тоста — она настолько плотная и упругая, что ей может позавидовать даже филейная часть самой Дженнифер Лопез. Немцы смогли достичь тот самый компромисс между жесткостью и комфортом, поэтому вдруг позабыв сбросить скорость перед «лежачим полицаем» можно не переживать о погнутых рычагах и испорченном в салоне воздухе.

Что до руля, то привычно для большинства автомобилей — он круглый, а для автомобилей Volkswagen — еще и крайне информативный. В общем, вертеть «баранкой» в Tiguan — одно удовольствие. Но за удовольствие, как известно, нужно платить. В самом доступном варианте исполнения дизельный кроссовер обойдется без малого в 1 860 000 рублей.

А за исчерпывающий набор всевозможных прибамбасов (кофеварка — не входит) придется доплатить еще не менее 160 000 «деревянных». Впрочем, ни разу не дешевле та же Toyota RAV4, которую японцы не обременили не только дизайном, но и рулем.

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17 мая 2017
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