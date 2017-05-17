Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tiguan: и DSG за счастье

И правда, немецкие специалисты поработали на славу — автомобиль заметно похорошел, а вместе с тем еще и сильно поумнел. Но обо всем по порядку.

Дизайнеры причесали «Тигуан» под обновленный корпоративный стиль марки, снабдив его фирменной решеткой радиатора, буквально пронзающей фары головного света; вздувшимся капотом; строгими формами боковин и агрессивного вида фонарями.

Стремительности машине визуально добавили скошенные бамперы и слегка покатая крыша. Конечно, шедевром автодизайна облик нового Tiguan не назовешь, но во всяком случае какой-нибудь Toyota RAV4 до него, как России до качественных дорог.