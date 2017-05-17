Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tiguan: и DSG за счастье

В салоне кроссовера — хоть аэробикой занимайся. Места тут по сравнению с прошлым поколением SUV — навалом. Скажем «данке шон» инженерам из Вольфсбурга за увеличенную базу и колею. Не последнюю роль, разумеется, сыграла и модульная платформа MQB — задние седоки не натирают коленки о спинки впереди стоящих кресел и не оставляют головами вмятины в потолке. Дополнительный комфорт пассажирам галерки создает сдвигающийся на 180 мм диван.
Не придраться к эргономике и драйверского места — посадка высокая даже в предельно низком положении сиденья, обзорность — великолепная, органы управления традиционно расположены там, где и должны быть.
Скучный интерьер, говорите? Теперь это не про «Фольксваген». Чего стоит одна только графическая панель приборов с интуитивно понятным интерфейсом и кучей всплывающих подсказок. Даже про открытое окно вам услужливо напомнит бортовой компьютер, не говоря уже о повернутых колесах и возможном препятствии на пути.
А посвежевшая мультимедиа с отличной графикой изображения и эффектом переворачивания картинки как на смартфоне — загляденье: играя с настройками дисплея, в пробках точно уже не заскучаешь. Про откидные столики и модную подсветку экватора дверей с возможностью регулировки яркости я умолчу и вовсе. Для полноты картины, пожалуй, не хватает только встроенной кофеварки.