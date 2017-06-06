Hyundai Creta обзавелся круиз-контролем

Hyundai Creta продается в нашей стране в трех комплектациях: Start, Active и Comfort Plus. Уже в базовой версии кроссовер укомплектован 16-дюймовыми стальными колесными дисками 205/65R16, аудиосистемой с разъемами USB и AUX, а также фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира. Кроме того, автомобиль оснащается системами распределения тормозных усилий ABS + EBD и стабилизации ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы. «Крета» порадует своего владельца регулировкой по высоте руля и сидений, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, а также возможностью осуществлять управление магнитолой посредством кнопок на рулевом колесе.

Как рассказали в пресс-службе Hyundai, за девять месяцев, что Creta присутствует на российском рынке, официальными дилерами было реализовано более 40 000 автомобилей. Напомним, в марте этого года в продаже появилась и новая модификации кроссовера с 1,6-литровым мотором и системой полного привода.