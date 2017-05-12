Hyundai Creta — самый популярный кроссовер в России

На второй строчке рейтинга самых популярных SUV, продающихся в России, расположился Renault Duster — здесь также без изменений. В минувшем месяце новенькими французскими кроссоверами обзавелись 3829 россиян, что на 14% меньше, нежели в апреле 2016-го года. Примечательно, что и далее ничего нового: лидерскую тройку вновь замыкает Renault Kaptur, в пользу которого сделали выбор 2649 россиян.

А вот на четвертую строчку вырвался KIA Sportage: дилеры корейской марки реализовали в апреле 2468 кроссоверов, а это почти на 25% больше, чем в прошлом году. Пятым стал Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 2284 машины — продажи модели в нашей стране выросли почти в 3,5 раза.