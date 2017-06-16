В Мюнхене запретят дизельные автомобили

– Мне очень хотелось бы избежать таких запретов. Я думаю, что в будущем мы сможем обойтись без этого, — говорит Дитер Райтер. Однако вдаваться в подробности и называть какие-либо конкретные сроки глава города не стал.

Известно лишь, что нововведения не затронут автомобили, отвечающие требованиям экологического стандарта «Евро-6». Тем не менее по предварительным подсчетам под запрет в Мюнхене могут подпасть порядка 130 000 — 170 000 машин.

К слову сказать, со следующего года подобную меру введут в Штутгарте — это будет первый немецкий город, въезд в который закроется для старых дизельных автомобилей, несоответствующих стандартам. Отметим также, что в Европе ограничения для транспортных средств, оснащенных дизельными моторами, уже действуют в Париже и Осло.