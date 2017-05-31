В Москве появятся «народные» электромобили

– Мы прогнозируем, что к 2020 году в Москве может появиться «народный» электромобиль, в том числе и российский, так как отечественные конструкторские бюро в это дело вовлечены, и есть уже несколько рабочих групп, — рассказал агентству «Москва» руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он также отметил, что самое главное — это цена будущего электрокара: по его словам, такой машиной можно будет обзавестись по доступной цене.

Глава департамента охраны окружающей среды считает, что российские электрокары должны представлять собой субкомпактные автомобили с минимальной дальностью хода в 200 километров. В качестве примера г-н Кульбачевский привел мини-электромобили альянса Renault-Nissan, однако никаких подробностей сообщать не стал.