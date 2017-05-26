Европейские продажи АВТОВАЗа выросли на 38%

Согласно статистике «Европейской ассоциации производителей автомобилей» (ACEA), в прошлом месяце новенькими LADA обзавелись аж 402 европейца. Конечно, гордиться здесь совершенно нечем — цифры, откровенно говоря, смешные. Ведь, к примеру, один только Volkswagen Polo в Европе разошелся тиражом в 24 775 машин. Тем не менее, положительная динамика наблюдается — и то хорошо.

К слову сказать, если рассматривать первые четыре месяца нынешнего года, то за этот период в пользу российского производителя сделали выбор более 1500 автомобилистов, а это на 52,5% больше, нежели в прошлом году.