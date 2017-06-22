Tesla Model S проехала без подзарядки более 900 километров

Заряда аккумуляторной батареи, как рассказывают водители в своем блоге, хватило на 23 часа и 45 минут. В общей сложности установке потребовалось 97,2 кВт/ч энергии, иными словами, что средний расход составил 107 Вт/ч на один километр.

Бельгийские автомобилисты пришли к выводу, что скорость, при которой силовая установка Model S в модификации P100D наиболее экономична, равняется 40 км/ч — большую часть маршрута они придерживались именно этого темпа.

Напомним, Tesla Model S укомплектована100-киловаттчасной батареей. К слову сказать, в минувшем году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) подтвердило, что максимальный запас хода этого электрокара в идеальных условия составляет 507 километров, а факту у бельгийцев получилось проехать практически на 80% больше.