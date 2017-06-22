Когда появится в продаже новый кроссовер-купе Audi e-tron Sportback

Фото: Audi
Audi наладит производство своего второго электромобиля, получившего название e-tron Sportback, в 2019 году. Как сообщают представители компании, кроссоверы-купе будут собираться на предприятии в Брюсселе.
Виктория Базылева

– Принимая решение о производстве Audi e-tron Sportback, мы демонстрируем, что Audi серьезно относится к вопросам электромобильности. Вторая модель с электродвигателем позволит оптимизировать загрузку нашего завода в Брюсселе, — заявил член правления AUDI AG, ответственный за производство и логистику, Хуберт Вальтль.

Напомним, что концепт Audi e-tron Sportback был презентован ингольштадтцами в марте на Шанхайском автосалоне. Тогда под капотом четырехдверного купеобразного кроссовера располагалась электрическая силовая установка суммарной мощностью в 435 л. с.

А вот информацию о новой машине, которая уже через два года встанет на конвейер брюссельского завода, представители Audi раскрывать пока не стали.

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22 июня 2017
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