Когда появится в продаже новый кроссовер-купе Audi e-tron Sportback

– Принимая решение о производстве Audi e-tron Sportback, мы демонстрируем, что Audi серьезно относится к вопросам электромобильности. Вторая модель с электродвигателем позволит оптимизировать загрузку нашего завода в Брюсселе, — заявил член правления AUDI AG, ответственный за производство и логистику, Хуберт Вальтль.

Напомним, что концепт Audi e-tron Sportback был презентован ингольштадтцами в марте на Шанхайском автосалоне. Тогда под капотом четырехдверного купеобразного кроссовера располагалась электрическая силовая установка суммарной мощностью в 435 л. с.

А вот информацию о новой машине, которая уже через два года встанет на конвейер брюссельского завода, представители Audi раскрывать пока не стали.