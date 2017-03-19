Tesla прекращает продажи самой дешевой Model S

В письме, адресованном покупателям, представители Tesla поясняют, что год назад они вывели на рынок Model S с батареей емкостью 60 кВт/ч в надежде, что этот «доступный» автомобиль ускорит процесс распространения электрокаров. Тем не менее, несмотря на цену, большинство клиентов все равно останавливают свой выбор на версии с 75-ваттным аккумулятором.

Самая дешевая машина из представленных на данный момент в модельном ряду Tesla снимается с продажи с 16 апреля нынешнего года.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что в настоящее время Tesla работает над новым седаном Model 3 и первым кроссовером марки Model Y. Ожидается, что электромобили выйдут на рынок в следующем году и станут самыми бюджетными из всех электрокаров Tesla.