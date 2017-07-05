Rolls-Royce приступит к производству электромобилей

В интервью зарубежному порталу Motor1, глава Rolls Royce Торстен Мюллер-Отвос рассказал, что по его мнению, электромобили — это будущее автомобильной промышленности. Кроме того, он уверен, что однажды традиционные двигатели внутреннего сгорания уйдут в историю, только вот до этого момента должно пройти еще немало лет. В то же время Мюллер-Отвос не хотел бы видеть гибридные автомобили в модельном ряду Rolls-Royce — лишь полностью электрические.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что другой производитель — Volvo — объявил о намерении электрифицировать свои машины до 2019 года. Наряду с бензиновыми и дизельными модификациями уже через два года появятся полностью электрические, а также гибридные версии.