Volvo отказывается от бензиновых и дизельных автомобилей

– Это решение в первую очередь вызвано запросами самих клиентов. Покупатели все чаще интересуются электромобилями, и мы хотим соответствовать текущим и будущим потребностям наших клиентов. Теперь вы сможете выбрать и приобрести любой понравившийся электрифицированный Volvo, — говорит президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Только вот в нашей стране электрокары и прочие «зеленые» автомобили пользуются ничтожным спросом, и вряд ли «чистые» модели премиальной марки Volvo, как они сами себя позиционируют, смогут привлечь внимание россиян.

И дело не только в задранных ценах на транспорт с электрическими и гибридными силовыми установками, но и в неподготовленной инфраструктуре. На сегодняшний день на территории нашей необъятной родины располагается не более ста заправочных станций для электромобилей. Впрочем, больше пока и не нужно: по состоянию на начало 2017 года в России насчитывается менее 1000 «зеленых» машин.

К слову сказать, и автомобили Volvo не пользуются огромной популярностью у россиян. Так, к примеру, за первые пять месяцев нынешнего года новенькими «вольво» обзавелись всего 2359 человек. И если в компании действительно планируют увеличить мировые продажи, удовлетворяя потребности клиентов, желающих пересесть на электромобили или гибриды, то маловероятно, что положение марки в России изменится. В лучшую сторону — так уж точно.