ЦБ отдаст ОСАГО на откуп жадности страховщиков

auto-ins.co.uk
Стало известно о планах Центробанка разрешить страховым компаниям продавать полисы ОСАГО по сколь угодно высоким ценам.
Максим Строкер

В очередном интервью для СМИ первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов «порадовал» общественность заявлениями об ожидаемом росте тарифов ОСАГО. Парадокс, но при этом, по его словам, ЦБ не ожидает роста средней стоимости полиса!

— Сейчас мы обсуждаем возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной, то есть привязанной к профилю водителя. Например, опытные водители старшего возраста будут платить за ОСАГО меньше, чем сейчас. Кроме того, планируется изменить порядок присвоения коэффициента «бонус-малус», сделать его более прозрачным. По итогам предлагаемых корректировок коэффициентов изменения среднего тарифа не произойдет, — заявил Швецов «Известиям».

— С точки зрения конкуренции это идеальный рынок, а вот с точки зрения тарифа он фиксированный. Я надеюсь, что в перспективе тариф все-таки будет свободным и будет определяться за счет конкуренции самим рынком, — добавил он.

Таким образом, по его словам, Банк России планирует в обозримом будущем, по сути, умыть руки и окончательно отдать всю сферу ОСАГО в загребущие лапки страховых компаний. Как они «конкурируют» между собой мы прекрасно знаем по недавнему эпизоду с повышением базовой стоимости полиса ОСАГО весной 2015 года. Напомним, что тогда Центробанк разрешил страховщикам поднять цену полиса на 40—60%. То есть страховым компаниям разрешили продавать ОСАГО в коридоре цен — хочешь подороже, а хочешь — подешевле.

Конкурируйте, мол. В результате получилось как всегда: страховые компании хором тупо повысили стоимость базового полиса на максимально возможную величину — на 60%. Разреши тогда ЦБ поднять расценки вдвое — все бы подняли вдвое. Разреши устанавливать любую стоимость полиса ОСАГО — цена его немедленно взлетела бы до уровня страховки каско. Просто потому, что страховые компании кое-как конкурировать научились лишь в этом сегменте. А когда дело касается ОСАГО они умеют лишь ныть, рассказывая всем насколько им плохо живется, и выпрашивать у регулятора все новых преференций и законодательных новелл которые бы позволили им брать с граждан, вынуждаемых законом покупать ОСАГО, еще больше и платить по ДТП еще меньше.

Лоббистские усилия страховых денежных мешков даром не проходят. Например упомянутая Швецовым реформа коэффициента «бонус-малус» на практике будет означать 50-процентный рост стоимости полисов с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Как стало известно СМИ, это, по мысли регулятора, затруднит водителям возможность избегать удорожания полиса через смену типа страховки. Возможно, ЦБ добьется задуманного в отношении десятка-другого неаккуратных водителей. Но почему-то из-за этого должны нести серьезные финансовые потери добросовестные водители, которых на самом деле большинство?

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
4 июля 2017
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