ЦБ отдаст ОСАГО на откуп жадности страховщиков

В очередном интервью для СМИ первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов «порадовал» общественность заявлениями об ожидаемом росте тарифов ОСАГО. Парадокс, но при этом, по его словам, ЦБ не ожидает роста средней стоимости полиса!

— Сейчас мы обсуждаем возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной, то есть привязанной к профилю водителя. Например, опытные водители старшего возраста будут платить за ОСАГО меньше, чем сейчас. Кроме того, планируется изменить порядок присвоения коэффициента «бонус-малус», сделать его более прозрачным. По итогам предлагаемых корректировок коэффициентов изменения среднего тарифа не произойдет, — заявил Швецов «Известиям».

— С точки зрения конкуренции это идеальный рынок, а вот с точки зрения тарифа он фиксированный. Я надеюсь, что в перспективе тариф все-таки будет свободным и будет определяться за счет конкуренции самим рынком, — добавил он.

Таким образом, по его словам, Банк России планирует в обозримом будущем, по сути, умыть руки и окончательно отдать всю сферу ОСАГО в загребущие лапки страховых компаний. Как они «конкурируют» между собой мы прекрасно знаем по недавнему эпизоду с повышением базовой стоимости полиса ОСАГО весной 2015 года. Напомним, что тогда Центробанк разрешил страховщикам поднять цену полиса на 40—60%. То есть страховым компаниям разрешили продавать ОСАГО в коридоре цен — хочешь подороже, а хочешь — подешевле.