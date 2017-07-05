Парковки исключительно для электромобилей появятся в Москве

Как сообщает агентство ТАСС, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил:

- Для электротранспорта в Москве парковка бесплатная. На сегодняшний день с Минтрансом мы обсуждаем вопрос по скорейшему принятию в Российской Федерации законопроекта, чтобы парковочное место закрепить законодательно за электрической машиной, чтобы его никто другой не мог занимать.

Речь идет об организации «эксклюзивных» парковок вблизи зарядных станций, чтобы оставленные там автомобили с двигателями внутреннего сгорания не мешали процессу заправки исключительно редких у нас «зеленых» автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что на сегодняшний день в Москве действует около 80 точек, но стоит цель довести количество зарядных станций до двухсот.