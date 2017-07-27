Когда начнутся российские продажи Suzuki Swift

– В связи с тем, что Suzuki Swift производится в Японии, его стоимость для российского потребителя на данный момент достаточно высокая. В 2017 году мы не планируем вывод Suzuki Swift на российский рынок. Но рассматриваем такую возможность в следующем, — рассказали агентству «Автостат» в пресс-службе Suzuki.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Suzuki планирует вывести на наш рынок еще две новинки: псевдокроссовер Ignis и пятидверный хетчбэк Baleno. В компании уверены, что обновление модельного ряда поспособствует увеличению российский продаж, которые, к слову сказать, по итогам января-июня сократились на 29% до 2039 машин.