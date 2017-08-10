Intel выводит на тесты 100 беспилотных автомобилей

– Строительство беспилотных машин и их тестирование в условиях реального мира ускоряет процесс развития технологий и решений, необходимых для автомобилей, оснащенных системой автономного управления, — приводятся слова Амнона Шашуа, будущего старшего вице-президента корпорации, на официальном сайте компании.

Intel трудится на беспилотными автомобилями совместно с израильской компанией Mobileye, специализирующейся на производстве цифровых систем. Никакой технической информации об «автономных» машинах пока не раскрывается. Однако известно, что среди сотни тестовых транспортных средств, которые в скором времени пройдут первые испытания, присутствуют автомобили различных марок и моделей.