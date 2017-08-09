В Москве появился полигон для беспилотных автомобилей

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Правительство РФ продолжает продвигать утопичную идею популяризации автомобилей, оснащенных системами автономного управления — иначе говоря, беспилотников. Утопичная она по той причине, что на сегодняшний день к такому нововведению не готова ни дорожная инфраструктура, ни законодательство. В частности, совершенно непонятно, кто будет отвечать за причиненный вред в случае аварии.
Виктория Базылева

Так, по мнению автомобильного эксперта Вадима Устинова, прежде, чем разрешить беспилотникам выезжать на дороги общего пользования, необходимо разобраться с моральными аспектами вопроса. Ведь на разработчиков «автономных» машин рассчитывать не приходится: они перекладывают ответственность за возможные трагические последствия на законодателя и сертифицирующие органы, подчеркивая свою озабоченность технической стороной проблемы.

Тем не менее, очередной шаг навстречу популяризации беспилотных автомобилей сделан. В Москве на территории технопарка «Калибр» появился первый открытый полигон для тестирования самоуправляемых машин. Для максимально точного воспроизведения реальных городских условий 400-метровую трассу оборудовали автобусными остановками и дорожными знаками. Кроме того, на дорогу нанесли соответствующую ГОСТу разметку, обозначающую границы проезжей части, пешеходных переходов и кругового движения.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

Резиденты «Калибра» уже приступили к первым тестовым испытаниям беспилотных автомобилей на новом полигоне. Разработчики «обучают» машины взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами, роли которых играют сами сотрудники технопарка. Планируется, что в дальнейшем эту трассу смогут использовать студенты и аспиранты московских технических ВУЗов, а также коммерческие компании.

Любопытно, что в начале нынешнего года американская компания VidiaScope Inc совместно с производителем технологий искусственного интеллекта Cognitive Technologies провела опрос среди жителей России с целью узнать их мнение о беспилотных автомобилях. В исследовании приняло участие около 33 000 наших соотечественников. Как оказалось, большинство из них, а именно 56%, интересуются новостями мира «автономных» машин. При этом 39% респондентов не уверены, что хотели бы прокатиться на таком автомобиле, хотя категорично от тест-драйва беспилотника практически никто не отказался.

беспилотный автомобиль, дорога, трасса
9 августа 2017
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