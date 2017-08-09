В Москве появился полигон для беспилотных автомобилей

Так, по мнению автомобильного эксперта Вадима Устинова, прежде, чем разрешить беспилотникам выезжать на дороги общего пользования, необходимо разобраться с моральными аспектами вопроса. Ведь на разработчиков «автономных» машин рассчитывать не приходится: они перекладывают ответственность за возможные трагические последствия на законодателя и сертифицирующие органы, подчеркивая свою озабоченность технической стороной проблемы.

Тем не менее, очередной шаг навстречу популяризации беспилотных автомобилей сделан. В Москве на территории технопарка «Калибр» появился первый открытый полигон для тестирования самоуправляемых машин. Для максимально точного воспроизведения реальных городских условий 400-метровую трассу оборудовали автобусными остановками и дорожными знаками. Кроме того, на дорогу нанесли соответствующую ГОСТу разметку, обозначающую границы проезжей части, пешеходных переходов и кругового движения.