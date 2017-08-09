Самые любимые в России кроссоверы до 1 500 000 рублей

Фото: nissaninsider.co.uk
Российский автомобильный рынок вроде бы начал расти, и список самых популярных кроссоверов впервые за несколько лет изменился не по принципу «кто глубже рухнул», а исходя из персональных показателей роста каждой модели-участницы.
Вадим Устинов

Впрочем, изменений на самом деле не так много: некоторые участники топ-5 поменялись между собой местами, да в тесную японско-корейскую компанию вошел «немец». Вот и все, что за последние полгода случилось в рассматриваемом нами сегменте кроссоверов, чьи базовые цены попадают в диапазон с 1 000 000 до 1 500 000 рублей.

Как обычно, победители определяются исключительно исходя из данных по продажам в период с января по июль, предоставленных Ассоциацией европейского бизнеса. Кстати сказать, при общем росте рынка за семь месяцев на 8,5%, пятерка лидеров продемонстрировала увеличение объемов реализации на 31,5%!

Фото: Toyota

Toyota RAV4, от 1 493 000 рублей

Бессменный лидер ценового сегмента RAV4 смог удержать свою позицию, однако рост его продаж оказался самым скромным — всего-навсего 1,9%. Несмотря на сомнительные эксперименты, проведенные японскими дизайнерам с его внешностью, он чувствует себя достаточно уверенно, поскольку отставание идущего следом Kia Sportage пока достаточно внушительно. Цена базовой версии с приводом на передние колеса и шестиступенчатой механической коробкой передач с конца зимы не изменилась ни на копейку. Самой продаваемой уже как минимум год остается комплектация Comfort с двухлитровым двигателем, полным приводом и вариатором. Ее стоимость также не изменилась — те же 1 740 000 рублей. Впрочем, до 31 августа действует специальная скидка, по которой машины можно приобрести соответственно за 1 415 000 и 1 640 000 рублей.

Фото: KIA

Kia Sportage, от 1 269 900 рублей

Вернув себе второе место в начале года, «Спортидж» сумел удержать его и по итогам семи месяцев. По цене «кореец» остается намного привлекательнее победителя, и по продажам отстает уже на в полтора раза, как в прошлом году, а всего лишь на одну пятую. Базовая комплектация с зимы С конца зимы базовая комплектация Classic подорожала всего на 20 000 рублей, но она интересует немногих. По большей части выбирают, как и раньше, автомобили с 150-сильным двухлитровым двигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За подобный набор в версии Comfort придется раскошелиться никак не меньше, чем на 1 564 900 рублей, что на 55 тысяч больше, чем полгода назад.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan, от 1 459 000 рублей

На самом деле именно этот автомобиль заслуживает звания чемпиона сегмента. По объему продаж он действительно занимает третье место, но имеет все шансы выйти на второе. По отношению к тому же периоду прошлого года реализация Tiguan выросла втрое, и ему не хватило каких-то 757 единиц, чтобы обогнать Kia Sportage. Самый доступный вариант Trendline с 125-сильным двигателем, передним приводом и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач можно купить за 1 459 000 рублей. Однако отечественные покупатели предпочитают брать версии Highline с мотором мощностью 180 сил с семиступенчатым «роботом» и полным приводом за 2 069 000 рублей.

Фото: Nissan

Nissan X-Trail, от 1 464 000 рублей

X-Trail, которого производитель упорно позиционирует в ккачестве внедорожника, на сей раз оттеснил своего собрата — коим является «обычный кроссовер» Qashqai — на пятое место, а сам переместился на четвертое. Со времени прошлого обзора базовая версия модели подорожала на 55 000 рублей. Как и раньше, лучше всего распродаются две версии — SE и SE+, обе с двухлитровым 144-сильным мотором, вариатором и полным приводом. Первая из них также подорожала на 55 тысяч до 1 724 000 рублей, а вот вторая удержала планку на прежнем уровне в 1 778 000 целковых.

Фото: Nissan

Nissan Qashqai, от 1 173 000 рублей

Сейчас вряд ли кто вспомнит, что еще год назад этот кроссовер занимал в обозначенном ценовом сегменте непритязательное восьмое место. Затем он стремительным рывком перепрыгнул на третью позицию, а ныне откатился на пятую. В самой дешевой версии автомобиль за полгода подорожал на 19 тысяч. В плане покупательских предпочтений ничего не изменилось — по-прежнему наибольшее число продаж приходится на версию с передним приводом, двухлитровым мотором и вариатором в исполнении SE ценой 1 443 000 рублей, то есть, на те же 19 тысяч больше.

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9 августа 2017
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