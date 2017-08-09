Самые любимые в России кроссоверы до 1 500 000 рублей

Впрочем, изменений на самом деле не так много: некоторые участники топ-5 поменялись между собой местами, да в тесную японско-корейскую компанию вошел «немец». Вот и все, что за последние полгода случилось в рассматриваемом нами сегменте кроссоверов, чьи базовые цены попадают в диапазон с 1 000 000 до 1 500 000 рублей.

Как обычно, победители определяются исключительно исходя из данных по продажам в период с января по июль, предоставленных Ассоциацией европейского бизнеса. Кстати сказать, при общем росте рынка за семь месяцев на 8,5%, пятерка лидеров продемонстрировала увеличение объемов реализации на 31,5%!