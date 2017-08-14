АВТОВАЗ вернулся из корпоративного отпуска

ВАЗовский завод в Тольятти приступил к работе 14 августа. Производство автомобилей на предприятии компании в Ижевске и на заводе GM-АВТОВАЗ также возобновилось, сообщает РИА Новости. Работники предприятий ушли в плановый корпоративный отпуск 24 июля. В течение трех недель на заводе проводились необходимые ремонтные работы и плановая модернизация оборудования.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что компания АВТОВАЗ намерена нарастить производство автомобилей LADA, Renault, Nissan и Datsun к концу нынешнего года на 21% — до 495 000 единиц. Кроме того, по мнению президента Волжского автозавода Николя Мора, по итогам 2017-го продажи LADA увеличатся более, чем на 10%, в то время как российский авторынок вырастет на 5—10%.