За что потребители полюбили LADA XRAY

ДИЗАЙН

Почти все владельцы «Иксрея» хвалят машину за ее внешний вид. Не спорим — дизайн из-под пера бывшего художника Volvo Стива Маттина действительно неплох (чего нельзя сказать о новых машинах Volvo). А по сравнению с «донорским» Renault Sandero Stepway — так просто изумителен. Конечно, «искобразный» стиль в современном автопроме новым уже не назовешь, ибо его так или иначе уже использовали немецкий Opel, японские Lexus и Honda.

А вот Mitsubishi вроде бы даже слизала у отечественного автогиганта идею применения «иксов». Да, продукция LADA спустя полвека стала соответствовать современным трендам в автомобилестроении. «Иксрей» — прямое тому подтверждение.