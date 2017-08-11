За что потребители полюбили LADA XRAY

Мы пообщались со многими обладателями LADA XRAY, а вместе с тем прошерстили километры электронных страниц на интернет-форумах, и готовы объяснить любовь россиян к неслабо выстрелившему хетчбэку АВТОВАЗа.
ДИЗАЙН
Почти все владельцы «Иксрея» хвалят машину за ее внешний вид. Не спорим — дизайн из-под пера бывшего художника Volvo Стива Маттина действительно неплох (чего нельзя сказать о новых машинах Volvo). А по сравнению с «донорским» Renault Sandero Stepway — так просто изумителен. Конечно, «искобразный» стиль в современном автопроме новым уже не назовешь, ибо его так или иначе уже использовали немецкий Opel, японские Lexus и Honda.
А вот Mitsubishi вроде бы даже слизала у отечественного автогиганта идею применения «иксов». Да, продукция LADA спустя полвека стала соответствовать современным трендам в автомобилестроении. «Иксрей» — прямое тому подтверждение.
ВЫСОКАЯ ПОСАДКА
В последнее время производители позиционируют свои машины как хотят — одни не пойми с чего называют их премиальными, другие придумывают собственные классы, а вот АВТОВАЗ выделился, обозвав свой хетчбэк кроссовером. Молодцы тольяттинские маркетологи: любят у нас в стране SUV — получите SUV!
Впрочем, сидится в приподнятом хетче действительно по-кроссоверному — высоко, а достойную обзорность обеспечивают объемные боковые зеркала. Именно за это помимо прочего хвалят свое транспортное средство обладатели «Иксреев». Только почему-то мало кто из них говорит о неудобной подушке кресла и чересчур удаленном расположении подголовника. Но когда мы спросили про эргономику драйверского места, большинство наших собеседников призналось, что посадка все-таки требует привыкания.
КЛИРЕНС И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТСЕКА
Под стать высокой посадке и дорожный просвет — 195 мм. Прохватить по грунтовке — легко, перепрыгнуть через бордюр без опасения потерять бампер — пожалуйста! Надо признать, что далеко не все из действительно являющихся кроссоверами автомобили обладают столь завидным клиренсом. А значит похвалу от своих владельцев LADA XRAY заслужил оправданно.
Как, впрочем, и радует «ладоводов» своим объемом багажный отсек, равный 361 л. Для сравнения: тот же Renault Kaptur, пользующийся спросом у россиян, способен взять на борт всего на 26 л больше. Но зачем переплачивать за «паркетник», если и у хетчбэка вполне себе удобная погрузочная высота, а при складывании заднего ряда образуется совершенно ровный пол. Сейчас АВТОВАЗ гордо скажет: ну вот, чем не кроссовер?
СОВРЕМЕННАЯ МУЛЬТИМЕДИА
Канули в Лету те времена, когда мы устанавливали в машины купленные на автобарахолке магнитолы. Кто бы мог подумать, но в LADA XRAY инсталлирован самый настоящий мультимедийно-навигационный комплекс с сенсорным 7-дюймовым экраном, USB-входом для подключения «флешки» с любимой музыкой в МР3 и беспроводным Bluetooth-модулем.
Конечно, пересевшие со стареньких «Жигулей» в такой аппарат водители получают за рулем ежедневные оргазмы. Правда, электроника не всегда с первого захода коннектится со смартфонами и частенько глючит навигатор, но ведь это куда менее критично, чем какой-нибудь дизельгейт у Volkswagen. Ну а то, что едва ли не постоянно бликует экран, пережить можно и вовсе. Зато как тачскринит!
МОТОР
Увы, но те, кто нахваливают движок о 106 «жеребцах» — определенно лукавят. Для умеренно-неторопливой езды по городу его вполне достаточно, а вот при скоростных обгонах на трассе тяги агрегату явно не хватает. Альтернативой является более расторопный 122-сильный мотор, который тоже не брандспойт, но уже не овощ с грядки. Особенно в тандеме с механической коробкой передач. С чем — понятное дело — согласны и владельцы вазовского хетчбэка.
Хотя есть индивидумы, которым пришелся по вкусу и откровенно тупой однодисковый «робот», но после общения с кое-как втыкающейся и оглушающей своим воем «мешалкой» прежних изделий «Лада», две педали — просто подарок судьбы. Впрочем, повторимся, роботизированная коробка с одним сцеплением 1,8-литровому двигателю весь потенциал реализовать не позволяет. Зато в пробках больше не затекают ноги.