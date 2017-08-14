Ford увеличит производство автомобилей в России на 30%

Ранее в компании планировали нарастить объем производства автомобилей в 2017 году на 10% по сравнению с 2016-м. Однако теперь Ford Sollers ставит перед собой другую задачу — выпустить на 25—30% больше машин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Впрочем, никаких конкретных цифр собеседник приводить не стал.

Тем не менее, по словам человека, знакомого с ситуацией, производство Ford Focus и Mondeo в 2017 году вырастет до 20 000 автомобилей. По сравнению с результатом 2016-го, когда с конвейера всеволожского завода сошло 15 000 машин, объем выпущенных транспортных средст увеличится на 33%.