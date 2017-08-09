Как залить «омывайку», не открывая капот

Фото: www.autoevolution.com
Компания Ford разработала уникальную конструкцию, позволяющую заливать жидкость для стеклоочистителей, не открывая капот. Американцы уже подали заявку на патент технологии пополнения бачка «омывайки» посредством переднего шильдика.
Виктория Базылева

Как сообщает Autoevolution, компания Ford намерена избавить автомобилистов от необходимости открывать капот каждый раз, когда нужно долить жидкость для стеклоочистителей. Согласно документам, которые производитель предоставил в патентный офис, передний шильдик будет выполнять две функции. Так, потянув эмблему вниз, водитель сможет разблокировать капот, а сдвинув ее вверх — пополнить бачок «омывайки».

Как утверждают представили компании Ford, благодаря этой разработке снизятся риски обжечься о раскаленные детали. К тому же автомобилистам больше не придется пачкать руки в случае, если защелка загрязнена, а капот открыть необходимо.

Как бы там ни было, пока американский производитель всего-навсего подал заявку на патент. Не исключено, что эта конструкция так никогда и не найдет применения на серийных машинах.

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9 августа 2017
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